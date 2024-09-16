Бывший президент Дональд Трамп постоянно выражал недовольство тем, что союзники по НАТО «обманывают нас», не достигая целевого показателя расходов в 2 процента. | Николас Камм/AFP/Getty Images

В США произошло второе покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии и экс-президента Дональда Трампа. Сейчас ФБР руководит расследованием, силовики задержали 58-летнего владельца небольшой строительной компании на Гавайях Райана Уэсли Раута, которого подозревают в покушении, сообщает CNN.

Что произошло:

Выстрелы во время гольфа: Трамп перемещался между лунками в гольф-клубе Trump International в Уэст-Палм-Бич с донором Стивом Уиткоффом, когда раздались выстрелы.

Секретная служба обнаружила винтовку: агент Секретной службы заметил ствол винтовки , торчащий из забора, и агенты открыли огонь по человеку в кустах по периметру. Человек находился в менее 300-500 метрах от Трампа, сказал чиновник. Затем подозреваемый скрылся на машине.

Свидетель видел, как подозреваемый выбежал из кустов, и сфотографировал его машину, что позволило задержать подозреваемого.

Полиция заполонила межштатную трассу 95, прежде чем остановить машину подозреваемого и задержать его. Подозреваемый не был вооружен, когда сотрудники правоохранительных органов вытащили его из машины, и он не сделал никаких заявлений.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили винтовку типа АК-47 с прицелом; два рюкзака с керамической плиткой внутри, дополняющей бронежилет; и камеру GoPro в том месте, где находился подозреваемый. «Вся эта обстановка указывает на очень высокий уровень предварительного планирования», — рассказал CNN бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб.

Следователи ожидают, что федеральный суд в Южной Флориде потребует «оценки психического здоровья» Раута перед любым возможным уголовным разбирательством,

Хотя меры безопасности вокруг Трампа были усилены после первого покушения на его жизнь этим летом, новые усиленные меры безопасности не смогли помешать другому потенциальному убийце приблизиться на расстояние в 500 ярдов к бывшему президенту, вооруженному АК-47 с оптическим прицелом в воскресенье.

Поле для гольфа представляет собой особую проблему, ведь деревья и холмы вокруг поля могут скрывать потенциальных убийц.

Райан Раут, которого власти подозревают в планировании нападения на бывшего президента Дональда Трампа во время игры в гольф, был ярым сторонником Украины и посещал эту страну.

Согласно видео и изображениям с площади Независимости в Киеве, а также интервью с зарубежной прессой, Раут отправился в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

1 мая 2022 года он посетил митинг на площади в поддержку украинских войск и посетил то же место примерно шесть недель спустя. На фотографии он стоит рядом с флагом Украины, на котором напечатан призыв к международным добровольцам поддержать военные действия.

В видеоролике, опубликованном AFP в Киеве в апреле 2022 года, Раут назвал Путина «террористом» и заявил, что «с ним нужно покончить».

«Нам нужно, чтобы все люди со всего мира прекратили то, что они делают, приехали сюда сейчас и поддержали украинцев, чтобы положить конец этой войне», — сказал Раут.

Представитель иностранного легиона Украины сообщил CNN, что Раут связывался с ними несколько раз, но никогда не был в составе воинской части, в которой сражаются иностранные добровольцы.

Раут также выразил поддержку Украине в социальных сетях. В десятках постов на X в 2022 году он сказал, что готов умереть в борьбе и что «нам нужно сжечь Кремль дотла».

Он использовал Facebook, чтобы призвать иностранцев принять участие в войне, пытаясь привлечь афганских призывников с помощью серии постов, начиная с октября 2023 года, представляя себя неофициальным посредником украинского правительства.