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Новости Харькова — главное 6 октября: как прошла ночь

Общество 07:19   06.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 6 октября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Как прошла ночь в Харькове и области

Целую ночь в Харьковской области кружили российские дроны. Мониторинговые ТГ-каналы регулярно писали об угрозе для разных частей региона. В 02:22 появилась информация о БпЛА, который прорвался на Салтовку.

Практические одновременно оккупанты запустили КАБы – авиабомбы летели в сторону Мартового. Повторно беспилотники были зафиксированы над Харьковом уже утром – на этот раз несколько БпЛА кружили над южной частью города. Информации о «прилетах» в городе не было. По состоянию на 07:20 на Харьковщине – без новых угроз.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".