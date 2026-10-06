Новости Харькова — главное 6 октября: как прошла ночь

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07:20

Как прошла ночь в Харькове и области

Целую ночь в Харьковской области кружили российские дроны. Мониторинговые ТГ-каналы регулярно писали об угрозе для разных частей региона. В 02:22 появилась информация о БпЛА, который прорвался на Салтовку.

Практические одновременно оккупанты запустили КАБы – авиабомбы летели в сторону Мартового. Повторно беспилотники были зафиксированы над Харьковом уже утром – на этот раз несколько БпЛА кружили над южной частью города. Информации о «прилетах» в городе не было. По состоянию на 07:20 на Харьковщине – без новых угроз.