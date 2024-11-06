Дональд Трамп виграє вибори в Пенсільванії – найважливішому зі штатів
Трамп впевнено лідирує на виборах у США. Хоча формально йому залишається набрати ще 4 голоси виборців, реально перемога вже очевидна.
“Дональд Трамп виграв Пенсильванію, найбільше поле битви. У Пенсільванії найбільше голосів виборців серед будь-яких штатів, що вагаються, в країні, і як колишній президент, так і його суперниця Камала Гарріс віддавали йому пріоритет під час кампанії. Два кандидати вклали в штат більше грошей і відвідували його зі своїми напарниками частіше, ніж будь-яке інше поле битви”, – пише Politico.
У штабі Трампа вже святкують, але реально йому потрібно ще кілька голосів. І він їх отримає – прогнозує CNN.
“Згідно з поточними прогнозами CNN, шлях віцепрезидентки Камали Гарріс до перемоги скорочується. Колишній президент Дональд Трамп має 266 голосів виборців, а Харріс має 188 голосів виборців, проєктує CNN. Це означає, що Трампу потрібно набрати ще чотири голоси виборників, щоб стати президентом. CNN прогнозує, що Трамп переможе у кількох ключових штатах на полі битви, включаючи Північну Кароліну, Джорджію і, що важливіше, Пенсільванію”, – пише видання.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 09:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамп впевнено лідирує на виборах у США. Хоча формально йому залишається набрати ще 4 голоси виборців, реально перемога вже очевидна".