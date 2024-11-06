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Зеленский поздравил Трампа с победой постом в соцсети Маска

Мир 10:29   06.11.2024
Оксана Горун
Зеленский поздравил Трампа с победой постом в соцсети Маска Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский еще до завершения подсчета голосов на выборах президента США поздравил с победой Дональда Трампа.

Зеленский написал пост в соцсети Х, принадлежащей одному из ближайших соратников и спонсоров кампании Трампа Илону Маску.

«Поздравляем Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсуждали стратегическое партнерство Украины и США, План Победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал Зеленский.

 

Он также заверил, что в Украине ждут «эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа». Также президент Украины выразил надежду на двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах.

«Я с нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами», — дополнил Зеленский.

Отметим, что сам Трамп уже произнес победную речь — в штате Флорида.

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«Я хочу поблагодарить американский народ за чрезвычайную честь быть избранным вашим 47-м и 45-м президентом, — сказал Трамп. — Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и преуспевающую Америку, которой заслуживают наши дети и которой вы заслуживаете. Это действительно будет золотой век Америки».

Украину и войну, развязанную Путиным, Дональд Трамп в речи не упоминал.

При этом пока что ведущие американские издания, которые публикуют результаты подсчета голосов на выборах, отмечают, что Трампу нужно получить еще 4 голоса выборщиков до победных 270.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 10:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский еще до завершения подсчета голосов на выборах президента США поздравил с победой Дональда Трампа".