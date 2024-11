Зеленский поздравил Трампа с победой постом в соцсети Маска

Президент Украины Владимир Зеленский еще до завершения подсчета голосов на выборах президента США поздравил с победой Дональда Трампа.

Зеленский написал пост в соцсети Х, принадлежащей одному из ближайших соратников и спонсоров кампании Трампа Илону Маску.

«Поздравляем Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах! Я вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсуждали стратегическое партнерство Украины и США, План Победы и пути прекращения российской агрессии против Украины. Я ценю приверженность президента Трампа подходу «мир через силу» в мировых делах. Это именно тот принцип, который может на практике приблизить справедливый мир на Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — написал Зеленский.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!

I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024