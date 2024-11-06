Live
  • Ср 06.11.2024
  • Харьков  +3°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.15

Путин проиграл выборы в США — Денисенко

Мир 10:50   06.11.2024
Вадим Денисенко
экс-нардеп
Путин проиграл выборы в США — Денисенко Скриншот

Путин проиграл выборы в США. Он играл в ситуацию 50/50 и беспорядки в Вашингтоне. Путин должен пытаться тянуть время с любыми переговорами. Он не может обсуждать Украину, пока украинские войска в Курске. Также нынешняя ситуация на фронте будет заставлять его тянуть время. Как он может тянуть время? Как всегда: клеить дурака и угрожать ядерным оружием. Плюс он считает, что Трамп ему должен. Даже если это не так – этот тезис существует в его голове, больной тезисом «нас обманули».

Автор: Вадим Денисенко, экс-нардеп
Популярно
Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 
Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State 
06.11.2024, 07:12
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
Новости Харькова – главное за 6 ноября: успехи РФ на Харьковщине, обстрелы
06.11.2024, 08:40
Зеленский поздравил Трампа с победой постом в соцсети Маска
Зеленский поздравил Трампа с победой постом в соцсети Маска
06.11.2024, 10:29
Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории
06.11.2024, 06:00
Ночью снег с дождем. Какой будет погода 6 ноября в Харькове и области
Ночью снег с дождем. Какой будет погода 6 ноября в Харькове и области
05.11.2024, 20:05
Для детей с особыми образовательными потребностями открыли спецзал: что в нем
Для детей с особыми образовательными потребностями открыли спецзал: что в нем
06.11.2024, 11:15

Новости по теме:

10:50
Путин проиграл выборы в США — Денисенко
10:42
Трамп победил. Но мы еще не проиграли — Касьянов
10:29
Зеленский поздравил Трампа с победой постом в соцсети Маска
09:25
Дональд Трамп выигрывает выборы в Пенсильвании – важнейшем из штатов
09:17
Ситуация критическая — Гончаренко про Зеленского в США, Маркарову и выборы

Вы читали новость: «Путин проиграл выборы в США — Денисенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 10:50;

  • Корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин проиграл выборы в США. Он играл в ситуацию 50/50 и беспорядки в Вашингтоне. Путин должен пытаться тянуть время с…".