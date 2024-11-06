Путин проиграл выборы в США — Денисенко

Путин проиграл выборы в США. Он играл в ситуацию 50/50 и беспорядки в Вашингтоне. Путин должен пытаться тянуть время с любыми переговорами. Он не может обсуждать Украину, пока украинские войска в Курске. Также нынешняя ситуация на фронте будет заставлять его тянуть время. Как он может тянуть время? Как всегда: клеить дурака и угрожать ядерным оружием. Плюс он считает, что Трамп ему должен. Даже если это не так – этот тезис существует в его голове, больной тезисом «нас обманули».