Путин проиграл выборы в США — Денисенко
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Путин проиграл выборы в США. Он играл в ситуацию 50/50 и беспорядки в Вашингтоне. Путин должен пытаться тянуть время с любыми переговорами. Он не может обсуждать Украину, пока украинские войска в Курске. Также нынешняя ситуация на фронте будет заставлять его тянуть время. Как он может тянуть время? Как всегда: клеить дурака и угрожать ядерным оружием. Плюс он считает, что Трамп ему должен. Даже если это не так – этот тезис существует в его голове, больной тезисом «нас обманули».
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: выборы в США, денисенко, Путин, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 10:50;
Корреспондент Вадим Денисенко, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин проиграл выборы в США. Он играл в ситуацию 50/50 и беспорядки в Вашингтоне. Путин должен пытаться тянуть время с…".