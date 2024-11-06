Путін програв вибори у США – Денисенко

Путін програв вибори в США. Він грав в ситуацію 50/50 і заворушення в Вашингтоні. Путін має пробувати тягнути час з будь-якими переговорами. Він не може обговорювати Україну поки українські війська в Курську. Також, нинішня ситуація на фронті змушуватиме його тягнути час. Як він може тягнути час? Як завжди: клеїти дурня і погрожуючи ядерною зброєю. Плюс, він вважає, що Трамп йому винен. Навіть якщо це не так – ця теза існує в його голові, хворій на тезу “нас обманули”.