Путін програв вибори у США – Денисенко
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Путін програв вибори в США. Він грав в ситуацію 50/50 і заворушення в Вашингтоні. Путін має пробувати тягнути час з будь-якими переговорами. Він не може обговорювати Україну поки українські війська в Курську. Також, нинішня ситуація на фронті змушуватиме його тягнути час. Як він може тягнути час? Як завжди: клеїти дурня і погрожуючи ядерною зброєю. Плюс, він вважає, що Трамп йому винен. Навіть якщо це не так – ця теза існує в його голові, хворій на тезу “нас обманули”.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: выборы в США, денисенко, путін, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 10:50;
Кореспондент Вадим Денисенко, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путін програв вибори в США. Він грав в ситуацію 50/50 і заворушення в Вашингтоні. Путін має пробувати тягнути час з…".