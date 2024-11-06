Не украинцам упрекать американцев за выбор Трампа — Фурса
Фото: facebook Сергея Фурсы
Не украинцам, которые просто выбрали себе в президенты героя телесериала, ничего не спросив у него на выборах. Не украинцам, еще недавно выбиравшим дважды несудимого президента. И не украинцам упрекать американцев, когда здесь, в столице Украины, в Киеве, дважды побеждал Черновецкий и его молодая команда… Украинцы лучше других должны понимать, как это происходит… Но это Украина, а то США, скажете вы. Открытие этого утра – в мире не осталось взрослых.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: выборы в США, Трамп, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 10:56;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не украинцам, которые просто выбрали себе в президенты героя телесериала, ничего не спросив у него на выборах. Не украинцам, еще…".