Не украинцам упрекать американцев за выбор Трампа — Фурса

Не украинцам, которые просто выбрали себе в президенты героя телесериала, ничего не спросив у него на выборах. Не украинцам, еще недавно выбиравшим дважды несудимого президента. И не украинцам упрекать американцев, когда здесь, в столице Украины, в Киеве, дважды побеждал Черновецкий и его молодая команда… Украинцы лучше других должны понимать, как это происходит… Но это Украина, а то США, скажете вы. Открытие этого утра – в мире не осталось взрослых.