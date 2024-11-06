Live
  • Ср 06.11.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.15

Не українцям дорікати американцям за вибір Трампа – Фурса

Політика 10:56   06.11.2024
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Не українцям дорікати американцям за вибір Трампа – Фурса

Не українцям, які просто таки обрали собі в президенти героя телесеріалу, нічого не спитавши у нього на виборах. Не українцям, які ще нещодавно обирали двічі несудимого президента. І не українцям дорікати американцям, коли тут, в столиці України, в Києві, двічі перемагав Черновецький і його молода команда… Українці краще інших мають розуміти, як такі речі стаються… Але то ж Україна, а то США, скажете ви. Відкриття цього ранку – у світі не лишилось дорослих.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
Популярно
Для дітей з особливими освітніми потребами відкрили спецзалу: що в ній
Для дітей з особливими освітніми потребами відкрили спецзалу: що в ній
06.11.2024, 11:15
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
05.11.2024, 00:49
Найбільша кількість пацієнтів в області: де частіше хворіють на ГРВІ, COVID-19
Найбільша кількість пацієнтів в області: де частіше хворіють на ГРВІ, COVID-19
06.11.2024, 10:52
Зеленський привітав Трампа з перемогою постом у соцмережі Маска
Зеленський привітав Трампа з перемогою постом у соцмережі Маска
06.11.2024, 10:29
У Харкові зняли головний прапор, полотно відправили на ремонт – причина (фото)
У Харкові зняли головний прапор, полотно відправили на ремонт – причина (фото)
06.11.2024, 10:00
Дональд Трамп виграє вибори в Пенсільванії – найважливішому зі штатів
Дональд Трамп виграє вибори в Пенсільванії – найважливішому зі штатів
06.11.2024, 09:25

Новини за темою:

10:50
Путін програв вибори у США – Денисенко
10:42
Трамп переміг. Але ми ще не програли – Касьянов
10:29
Зеленський привітав Трампа з перемогою постом у соцмережі Маска
09:25
Дональд Трамп виграє вибори в Пенсільванії – найважливішому зі штатів
09:17
Ситуація критична – Гончаренко про Зеленського в США, Маркарову та вибори

Ви читали новину: «Не українцям дорікати американцям за вибір Трампа – Фурса»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 10:56;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Не українцям, які просто таки обрали собі в президенти героя телесеріалу, нічого не спитавши у нього на виборах. Не українцям,…".