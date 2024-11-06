Не українцям дорікати американцям за вибір Трампа – Фурса

Не українцям, які просто таки обрали собі в президенти героя телесеріалу, нічого не спитавши у нього на виборах. Не українцям, які ще нещодавно обирали двічі несудимого президента. І не українцям дорікати американцям, коли тут, в столиці України, в Києві, двічі перемагав Черновецький і його молода команда… Українці краще інших мають розуміти, як такі речі стаються… Але то ж Україна, а то США, скажете ви. Відкриття цього ранку – у світі не лишилось дорослих.