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Зеленський привітав Трампа з перемогою постом у соцмережі Маска

Політика 10:29   06.11.2024
Оксана Горун
Зеленський привітав Трампа з перемогою постом у соцмережі Маска Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ще до завершення підрахунку голосів на виборах президента США привітав із перемогою Дональда Трампа.

Зеленський написав пост у соцмережі Х, що належить одному з найближчих соратників і спонсорів кампанії Трампа Ілону Маску.

“Вітаємо Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Я згадую нашу чудову зустріч з президентом Трампом у вересні, коли ми докладно обговорювали стратегічне партнерство України та США, План Перемоги та шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу “мир через силу” у світових справах. Це саме той принцип, який на практиці може наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя”, – написав Зеленський.

 

Він також запевнив, що в Україні чекають на “еру сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа”. Також президент України висловив сподівання на двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах.

“Я з нетерпінням чекаю на можливість особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами”, – доповнив Зеленський.

Зазначимо, що сам Трамп вже виголосив переможну промову – у штаті Флорида.

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«Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м і 45-м президентом, — сказав Трамп. – Я не заспокоюся, поки ми не створимо сильну, безпечну й успішну Америку, на яку заслуговують наші діти та на яку ви заслуговуєте. Це справді буде золоте століття Америки”.

Україну та війну, розв’язану Путіним, Дональд Трамп у мові не згадував.

При цьому поки що провідні американські видання, які публікують результати підрахунку голосів на виборах, зазначають, що Трампу потрібно отримати ще 4 голоси виборців до переможних 270.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 10:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський ще до завершення підрахунку голосів на виборах президента США привітав із перемогою Дональда Трампа".