Зеленський привітав Трампа з перемогою постом у соцмережі Маска
Президент України Володимир Зеленський ще до завершення підрахунку голосів на виборах президента США привітав із перемогою Дональда Трампа.
Зеленський написав пост у соцмережі Х, що належить одному з найближчих соратників і спонсорів кампанії Трампа Ілону Маску.
“Вітаємо Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Я згадую нашу чудову зустріч з президентом Трампом у вересні, коли ми докладно обговорювали стратегічне партнерство України та США, План Перемоги та шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу “мир через силу” у світових справах. Це саме той принцип, який на практиці може наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя”, – написав Зеленський.
Congratulations to @realDonaldTrump на його impressive election victory!
Я заперечую нашу велику пропозицію з President Trump back в September, коли ми розмовляли в районі Ukraine-US стратегічного партнерства, Victory Plan, і шляхи до початку до кінця Російська агресія проти…
– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024
Він також запевнив, що в Україні чекають на “еру сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа”. Також президент України висловив сподівання на двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах.
“Я з нетерпінням чекаю на можливість особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами”, – доповнив Зеленський.
Зазначимо, що сам Трамп вже виголосив переможну промову – у штаті Флорида.
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«Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м і 45-м президентом, — сказав Трамп. – Я не заспокоюся, поки ми не створимо сильну, безпечну й успішну Америку, на яку заслуговують наші діти та на яку ви заслуговуєте. Це справді буде золоте століття Америки”.
Україну та війну, розв’язану Путіним, Дональд Трамп у мові не згадував.
При цьому поки що провідні американські видання, які публікують результати підрахунку голосів на виборах, зазначають, що Трампу потрібно отримати ще 4 голоси виборців до переможних 270.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 10:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський ще до завершення підрахунку голосів на виборах президента США привітав із перемогою Дональда Трампа".