Кофе способствует здоровому старению — данные исследования, длившегося 30 лет

Результаты исследования, посвященного связи здоровья женщин после 50 лет и любимого многими напитка — кофе, обнародовали 2 июня на ежегодном собрании Американского общества по питанию.

Подробности приводит CNN — телеканал пообщался и с авторами исследования, и с учеными, которые в нем не участвовали. Исследователи проанализировали данные о питании более 47 000 женщин. Их опросили в среднем возрасте, а затем наблюдали в течение 30 лет, чтобы понять показатели смертности и заболеваемости. Такое глобальное наблюдение, безусловно, не было посвящено только кофе. Изначальной целью было изучить здоровье медсестер. Отдельный аспект этих наблюдений выделили уже при анализе результатов.

«Женщины, которые выпивали от одной до трех чашек кофе с кофеином в день в возрасте 50 лет, с большей вероятностью доживут до пожилого возраста без серьезных хронических заболеваний и с хорошим когнитивным, физическим и психическим здоровьем, — сказала ведущий автор исследования доктор Сара Махдави, доцент медицинского факультета и кафедры диетологии в Университете Торонто. — В этом исследовании мы обнаружили, что умеренное потребление кофе с кофеином в среднем возрасте было связано с более высокой вероятностью здорового старения 30 лет спустя».

Что интересно, употребление других напитков, содержащих кофеин, подобного результата не давало. Например, не обнаружилось подобной связи между чаем и здоровым старением (не говоря уже о коле и энергетиках). Также не дает эффекта кофе без кофеина.

Ученые, не участвовавшие в этом конкретном исследовании, не опровергают его результаты. Связь между кофе и здоровым старением согласуется и с другими исследованиями, отметил в комментарии CNN доктор Дэвид Као, председатель фонда Жаклин Мари Шойбле Лиффер по женским сердечным заболеваниям и доцент медицины в Медицинской школе Аншутц Университета Колорадо. Он также добавил, что ранее умеренное употребление кофе уже связали с более низким риском хронических заболеваний — таких, как диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания.

Впрочем, специалисты отмечают: данные исследования не стоит воспринимать, как призыв всем срочно начинать пить кофе.

«Кофе может способствовать долголетию, но это не универсальное предписание — особенно для женщин. Гормональные сдвиги влияют на то, как кофеин метаболизируется, поэтому преимущества зависят от времени, биологии и индивидуального здоровья, — прокомментировала доктор Сара Махдави. — Умеренное потребление кофе с кофеином — обычно от одной до трех чашек в день — может быть частью здорового питания для многих взрослых. Однако это не следует воспринимать как общую рекомендацию всем начать или увеличить потребление кофе с целью долголетия».

Кому действительно важно не увлечься в стремлении к «кофейному долголетию», — так это тем, у кого высокое кровяное давление, болезни сердца, тревожность и расстройства сна. Об этом предупредил доктор Лу Ци, почетный председатель HCA Regents и профессор Школы общественного здравоохранения и тропической медицины имени Селии Скотт Уэзерхед в Тулейнском университете в Новом Орлеане. Он не принимал участие в данном исследовании, но участвовал в другом, в рамках которого доказали, что употребление кофе по утрам оказывает большее влияние на снижение уровня смертности, чем употребление этого напитка в течение дня. Также все специалисты, опрошенные CNN, сошлись на одном: хотя кофе может быть приятным аспектом хорошего здоровья, он не заменяет другие здоровые привычки, такие как употребление полезной пищи, физические упражнения и хороший сон.