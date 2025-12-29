Live

Индекс эспрессо: где кофе дороже, чем в Харькове (инфографика)

Украина 11:53   29.12.2025
Оксана Горун
Индекс эспрессо: где кофе дороже, чем в Харькове (инфографика) Изображение создано ИИ

Сервис «Опендатабот» подсчитал, что за год чашка эспрессо в Украине подорожала на 17%, а с начала полномасштабной войны — почти вдвое. При этом в регионах цены на кофе существенно отличаются.

Харьков в плане цен на кофе — в крепких «середняках». Чашка стоит столько же, сколько в среднем по Украине — 41 грн. А самый дорогой кофе — во Львовской области — по 47 грн. До сих пор лидером в стоимости напитка два года подряд была курортная Одесская область. Но в 2025-м тут эспрессо продавали в среднем по 45 гривен.

Среди наиболее дорогих кофейных регионов также Днепр, Волынь и Киев. А наиболее существенно стоимость напитка возросла в Сумской области — на 26% за год.

Индекс эспрессо 2025

Если хочется попить эспрессо дешево, ехать стоит в Хмельницкую область. Там цена на него самая низкая в Украине — в среднем 33 грн за чашку. Также невысокие цены на общем фоне в Запорожской и Кировоградской областях — по 35 грн.

Читайте также: Сколько стоят елки в Харькове: за год цены выросли на 15-20% – мэрия

«Индекс эспрессо – экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах. Такой индикатор помогает оценить, сколь велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции», — поясняют в Опендатабот.

Год назад, по данным Опендатабота, стоимость чашки эспрессо в Харькове была 34 гривны, в Одесской области его уже продавали по 40, а на Львовщине по 39.

Автор: Оксана Горун
