Індекс еспресо: де кава дорожча, ніж у Харкові (інфографіка)

Сервіс “Опендатабот” підрахував, що за рік чашка еспресо в Україні подорожчала на 17%, а з початку повномасштабної війни майже вдвічі. При цьому в регіонах ціни на каву суттєво відрізняються.

Харків у плані цін на каву – у міцних “середняках”. Чашка коштує стільки ж, скільки в середньому по Україні – 41 грн. А найдорожча кава – у Львівській області – по 47 грн. Досі лідером вартості напою два роки поспіль була курортна Одеська область. Але у 2025-му тут еспресо продавали в середньому по 45 гривень.

Серед найдорожчих кавових регіонів також Дніпро, Волинь та Київ. А найбільше вартість напою зросла в Сумській області – на 26% за рік.

Якщо хочеться попити еспресо дешево, їхати варто до Хмельницької області. Там ціна на нього найнижча в Україні – у середньому 33 грн за чашку. Також невисокі ціни на загальному фоні у Запорізькій та Кіровоградській областях – по 35 грн.

“Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції”, – відзначили в Опендатаботі.

Рік тому, за даними Опендатабота, вартість чашки еспресо в Харкові була 34 гривні, в Одеській області його вже продавали по 40, а на Львівщині по 39.