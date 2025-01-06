Харківщина – єдина область, де вартість чашки еспресо не змінилась за рік

Філіжанка еспресо на Харківщині в середньому коштує 34 гривні. Як повідомляє портал «Опендатабот» з посиланням на дослідження від Poster POS, лише в цьому регіоні вартість порції кави залишилась без змін.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, п’ють на Одещині: 40 грн за філіжанку. Потім йде Львівщина — тут чашка еспресо коштує 39 грн. Третю позицію посіла Волинська область, де порція еспресо коштує 37 гривень.

Найдешевшу каву вже як два роки можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 грн за чашку, зазначили аналітики.

«Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Такий індикатор допомагає оцінити, наскільки велика різниця в цінах на однакові товари та послуги в різних країнах, відображаючи купівельну спроможність і рівень інфляції», – пояснили аналітики.

За їхніми даними, середня ціна чашки еспресо в Україні у 2024 році – 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році.