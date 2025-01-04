Феєрверки та салюти під час війни: скількох харків’ян і як покарали

На фото – затриманий після запуску феєрверка на Салтівці 14 лютого 2023 року

Чотири вироки за запуски феєрверків винесли суди в Харківській області від початку повномасштабної війни.

Усього з 24 лютого 2022 року 44 українці отримали вироки за використання салютів. Найбільше святкувань із феєрверками за три роки було у Києві – 11 вироків. Далі Дніпровська та Одеська області – шість та п’ять справ відповідно, пише проєкт «Опендатабот» з посиланням на дані «Бабусі».



Інфографіка «Опендатабот»

«Кількість «невдалих» запусків феєрверків зростала рік до року. Якщо у 2022 році було зафіксовано всього п’ять прецедентів, то у 2023 році додалося 17 справ, а у 2024 — 22. 52% вироків — це реальні карні справи. У решті випадків суд призначав штрафи та умовні покарання (виправні роботи тощо)», – інформує “Опендатабот”.

Залежно від обставин та тяжкості порушення суди призначали різні штрафи: від 54 до 34000 гривень. Останній штраф за запуск феєрверків у 2024 році був 31 жовтня на Харківщині – 85 гривень.

А от чоловік із Миколаєва розпочав 2024-й з умовного терміну на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцевих. Ще серйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року – ув’язнення на п’ять років та три місяці. У цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний у нього умовний термін.

Проєкт нагадує, що піротехнічними засобами українцям заборонили користуватися ще на початку повномасштабної війни. А вже 6 листопада 2023 року набув чинності закон №7438, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків та петард. Саме відтоді українців почали активно притягати до відповідальності.