Не їздити на гучних драндулетах закликали у місті на Харківщині
Чугуївська міськрада звернулася до власників надто гучних транспортних засобів та попросила їх по можливості утриматися від поїздок.
«Варто утриматись від тривалого запуску двигунів автомобілів, мотоциклів, мопедів, моторолерів, скутерів та інших транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або інші конструктивні особливості, які утворюють надмірний рівень шуму», – йдеться в офіційному повідомленні.
Також місцева влада закликала наглядати за підлітками, які можуть ганяти на драндулетах. І про всяк випадок нагадала не вмикати надто гучно музику у місцях загального користування та у транспорті й утриматися від феєрверків тощо, що утворюють звуки, схожі на вибухи.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: драндулет, звук, машина, фейерверк, Харьковская область, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2024 в 18:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чугуївська міськрада звернулася до власників надто гучних транспортних засобів та попросила їх по можливості утриматися від поїздок.".