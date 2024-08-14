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Не ездить на громких драндулетах призывали в городе Харьковской области

Общество 18:54   14.08.2024
Оксана Якушко
Не ездить на громких драндулетах призывали в городе Харьковской области Скриншот

Чугуевский горсовет обратился к владельцам слишком громких транспортных средств и попросил их по возможности воздержаться от поездок.

«Следует воздержаться от длительного запуска двигателей автомобилей, мотоциклов, мопедов, мотороллеров, скутеров и других транспортных средств, которые используют в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или другие конструктивные особенности, которые образуют чрезмерный уровень шума», — говорится в официальном сообщении.

Также местные власти призвали присматривать за подростками, которые могут гонять на драндулетах. И на всякий случай напомнили не включать слишком громко музыку в местах общего пользования и в транспорте и воздержаться от фейерверков, которые создают звуки, похожие на взрывы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 18:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чугуевский горсовет обратился к владельцам слишком громких транспортных средств и попросил их по возможности воздержаться от поездок.".