Не ездить на громких драндулетах призывали в городе Харьковской области
Чугуевский горсовет обратился к владельцам слишком громких транспортных средств и попросил их по возможности воздержаться от поездок.
«Следует воздержаться от длительного запуска двигателей автомобилей, мотоциклов, мопедов, мотороллеров, скутеров и других транспортных средств, которые используют в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или другие конструктивные особенности, которые образуют чрезмерный уровень шума», — говорится в официальном сообщении.
Также местные власти призвали присматривать за подростками, которые могут гонять на драндулетах. И на всякий случай напомнили не включать слишком громко музыку в местах общего пользования и в транспорте и воздержаться от фейерверков, которые создают звуки, похожие на взрывы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: драндулет, звук, машина, фейерверк, Харьковская область, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 18:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чугуевский горсовет обратился к владельцам слишком громких транспортных средств и попросил их по возможности воздержаться от поездок.".