Двоих медиков «Госпитальеров» убили россияне в Харьковской области

Россияне убили медиков-волонтеров, применив FPV-дрон по автомобилю «Госпитальеров» в поселке Белый Колодец, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

«В поселке Белый Колодец россияне атаковали машину медицинского батальона «Госпитальеры». Погибли два медика – мужчина и женщина, которые были в автомобиле. Взрыв российского беспилотника задел также ехавший в том же направлении автомобиль гражданских. Там было три человека, все они ранены», — рассказал Болвинов.