Двоих медиков «Госпитальеров» убили россияне в Харьковской области
Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук
Россияне убили медиков-волонтеров, применив FPV-дрон по автомобилю «Госпитальеров» в поселке Белый Колодец, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.
«В поселке Белый Колодец россияне атаковали машину медицинского батальона «Госпитальеры». Погибли два медика – мужчина и женщина, которые были в автомобиле. Взрыв российского беспилотника задел также ехавший в том же направлении автомобиль гражданских. Там было три человека, все они ранены», — рассказал Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: волонтер, Госпитальеры, дрон, медик, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, россияне, Сергей Болвинов;
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- • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне убили медиков-волонтеров, применив FPV-дрон по автомобилю «Госпитальеров» в поселке Белый Колодец, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.".