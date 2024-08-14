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Двоих медиков «Госпитальеров» убили россияне в Харьковской области

Происшествия 18:06   14.08.2024
Оксана Якушко
Двоих медиков «Госпитальеров» убили россияне в Харьковской области Фото: Сергій Болвінов / Фейсбук

Россияне убили медиков-волонтеров, применив FPV-дрон по автомобилю «Госпитальеров» в поселке Белый Колодец, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

«В поселке Белый Колодец россияне атаковали машину медицинского батальона «Госпитальеры». Погибли два медика – мужчина и женщина, которые были в автомобиле. Взрыв российского беспилотника задел также ехавший в том же направлении автомобиль гражданских. Там было три человека, все они ранены», — рассказал Болвинов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 августа 2024 в 18:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне убили медиков-волонтеров, применив FPV-дрон по автомобилю «Госпитальеров» в поселке Белый Колодец, сообщил начальник следственного управления Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.".