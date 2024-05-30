25-летняя парамедик «Чека» погибла вчера на Харьковском направлении
Фото: Медицинский батальон «Госпитальеры»
В среду, 29 мая, во время ротации на Харьковском направлении погибла медик добровольческого батальона «Госпитальеры» 25-летняя Ирина Цыбух с позывным «Чека».
Об этом сообщил Медицинский батальон «Госпитальеры» в Facebook. Отмечается, что доброволец погибла за несколько дней до своего дня рождения, который должен был быть 1 июня.
«У нас нет слов. Никто до сих пор не верит в произошедшее. Это невыразимая боль и невероятная потеря не только для батальона – для всей Украины. «Чека» говорила: «Единственный выбор о свободе в стране, где идет война… единственная история о свободе в этом контексте – это борьба за эту свободу», – говорится в сообщении.
Отмечается, что военная хотела детей, дом и сажать помидоры, но сначала нужно было завершить войну.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2024 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 29 мая, во время ротации на Харьковском направлении погибла медик добровольческого батальона «Госпитальеры» 25-летняя Ирина Цыбух с позывным «Чека».".