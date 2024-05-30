Спикер ОТГВ «Харьков» рассказал о наращивании сил врага и проблемах войск РФ

Спикер оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрий Повх в эфире нацмарафона подтветрдил, что враг стягивает дополнительные силы для укрепления своих позиций на Харьковском направлении.

«По оценке Главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Александра Сырского, враг стягивает действительно части на укрепление позиций именно на Харьковском направлении, перекидывает их с других участков. В то же время, украинские войска создают дополнительные мощности в обороне. И этих сил, которые сейчас перебрасываются на наше направление, явно недостаточно для прорыва обороны. В то же время по поводу подготовки и других слухов – об Африканском корпусе, например. Я хочу отметить, что украинской артиллерии абсолютно все равно, как подготовлен российский наемник или военнослужащий. Наши подразделения их уничтожают постоянно, и за последние сутки нашими артиллерийскими подразделениями выполнено 573 задания по поражению российских подразделений», — сказал Повх.

По его данным, россияне на Харьковщине продолжают действовать малыми группами. Технику, которая иногда сопровождает атаки, уничтожают.

«За последние сутки враг потерял на нашем направлении один танк, около 20 автомобилей, три единицы специальной техники. Были поражены девять укрытий типа блиндаж, находившихся в зоне действий врага», — перечислил спикер ОТГВ «Харьков».

По его словам, на Харьковском направлении у россиян большие проблемы с логистикой.

«Они из-за огня украинской артиллерии не могут организовать централизованные массовые поставки. Поэтому к конечному, так сказать, потребителю – российскому солдату — БК, провизия и другие виды обеспечения поставляются на багги или квадроциклах. Очень скоростные цели, которые обычно сразу становятся целью номер один для наших операторов fpv-дронов», — прокомментировал Юрий Повх.