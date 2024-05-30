Речник ОТУВ “Харків” розповів про нарощування сил ворога та проблеми військ РФ
Речник оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” Юрій Повх в етері нацмарафону підтвердив, що ворог стягує додаткові сили для зміцнення своїх позицій на Харківському напрямку.
“За оцінкою Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського, ворог стягує дійсно частини на укріплення позицій саме на Харківському напрямку, перекидає їх з інших ділянок. Водночас українські війська створюють додаткові потужності в обороні. І цих сил, які зараз перекидаються на наш напрямок, явно недостатньо для прориву оборони. Водночас щодо підготовки та інших чуток – про Африканський корпус, наприклад. Я хочу зазначити, що українській артилерії абсолютно все одно, як підготовлений російський найманець або військовослужбовець. Наші підрозділи їх знищують постійно, й за лише останню добу нашими артилерійськими підрозділами виконано 573 завдання з ураження російських підрозділів“, – сказав Повх.
За його даними, росіяни на Харківщині продовжують діяти малими групами. Техніку, що іноді супроводжує атаки, знищують.
“За останню добу ворог втратив на нашому напрямку один танк, близько 20 автомобілів, три одиниці спеціальної техніки та було вражено дев’ять укриттів типу бліндаж, які перебували в зоні дій ворога“, – перерахував речник ОТУВ “Харків”.
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За його словами, на Харківському напрямку росіяни мають великі проблеми з логістикою.
“Вони через вогонь української артилерії не можуть організувати централізовані масові постачання. Тому до кінцевого, так би мовити, користувача – російського солдата – БК, провізія та інші види забезпечення постачаються на багі або квадроциклах. Дуже швидкісних цілях, які звичайно одразу стають ціллю номер один для наших операторів fpv-дронів“, – прокоментував Юрій Повх.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2024 в 11:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник оперативно-тактичного угруповання військ “Харків” Юрій Повх в етері нацмарафону підтвердив, що ворог стягує додаткові сили для зміцнення своїх позицій на Харківському напрямку".