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У Вовчанську точаться бої, ворог готує штурмові групи для атак – ОТУВ «Харків»

Суспільство 14:11   16.07.2024
Вікторія Яковенко
У Вовчанську точаться бої, ворог готує штурмові групи для атак – ОТУВ «Харків» скриншот

Речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх в етері нацмарафону повідомив про ситуацію на Харківському напрямку.

«На Харківському напрямку загалом відбулося за минулу добу 18 боєзіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. З початку цієї доби розпочалися ще чотири боєзіткнення. Станом на ранок одне боєзіткнення ще тривало. Спостерігаються групи противника, штурмові групи, які формуються на базі підрозділів 153 мотострілецького полку 47 мотострілецької дивізії та 1009 мотострілецького полку 6 армії, яких ворог готує до атак у Вовчанську», – сказав Повх.

За його словами, зазвичай, штурмові групи противника мають чисельність до 10 осіб.

«У Вовчанську точаться бої, атаки ворога відбиваються Силами оборони. За минулу добу ворог наніс у бік наших позицій 20 авіаударів з використанням 36 КАБів», – додав Повх.

Читайте також: 18 боїв за добу – Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку

Автор: Вікторія Яковенко
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У Вовчанську точаться бої, ворог готує штурмові групи для атак – ОТУВ «Харків»
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 14:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОТУВ «Харків» Юрій Повх в етері нацмарафону повідомив про ситуацію на Харківському напрямку.".