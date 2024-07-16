Live
  • Вт 16.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.73

18 боїв за добу – Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку

Події 08:22   16.07.2024
Оксана Горун
18 боїв за добу – Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 16 липня повідомив про авіаудари по Харківщині та бої в регіоні.

Окупанти знову суттєво активізувалися на півночі від Харкова, натомість “затихли” під Куп’янськом.

На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно залучав для підтримки штурмових дій авіацію. На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині“, – поінформував Генштаб.

Під авіаударами були Вовчанськ, Липці, Ветеринарне, Борщова, Глибоке, Веселе, Білий Колодязь.

Загалом на фронті в Україні за добу було 119 боїв. Генштаб поінформував про втрати ворога.

Читайте також: “Взяти Вовчанськ за будь-яких умов” – Машовець про завдання ЗС РФ

Автор: Оксана Горун
Популярно
Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті
Армія РФ запускає КАБи по Харківській області: вибухи чутно в місті
16.07.2024, 09:40
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
15.07.2024, 20:26
Речник Пентагону про Patriot, F-16 і чому США не дозволяють бити вглиб РФ – VA
Речник Пентагону про Patriot, F-16 і чому США не дозволяють бити вглиб РФ – VA
15.07.2024, 15:54
Спека в Харкові: як уникнути зневоднення, порадили в МОЗ
Спека в Харкові: як уникнути зневоднення, порадили в МОЗ
16.07.2024, 09:31
Гроза, шквал і подекуди град: прогноз погоди в Харкові та області на 16 липня
Гроза, шквал і подекуди град: прогноз погоди в Харкові та області на 16 липня
15.07.2024, 22:00
Ціни зросли на Харківщині на 1,5% – облстат: що подорожчало найсильніше
Ціни зросли на Харківщині на 1,5% – облстат: що подорожчало найсильніше
16.07.2024, 09:06

Новини за темою:

10:20
19 атак за добу на Харківщині зафіксував Генштаб ЗСУ (втрати ворога)
08:31
Авіаудари по 8 населених пунктах Харківщини, понад 10 атак – дані Генштабу
16:43
По Харківщині сьогодні вже вдарили 24 КАБа – Генштаб
09:56
18 бойових зіткнень на Харківщині сталося за добу – Генштаб
08:31
Росіяни штурмували на Харківському напрямку за підтримки авіації – Генштаб

Ви читали новину: «18 боїв за добу – Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 16 липня повідомив про авіаудари по Харківщині та бої в регіоні".