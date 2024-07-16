18 боїв за добу – Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 16 липня повідомив про авіаудари по Харківщині та бої в регіоні.
Окупанти знову суттєво активізувалися на півночі від Харкова, натомість “затихли” під Куп’янськом.
“На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно залучав для підтримки штурмових дій авіацію. На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині“, – поінформував Генштаб.
Під авіаударами були Вовчанськ, Липці, Ветеринарне, Борщова, Глибоке, Веселе, Білий Колодязь.
Загалом на фронті в Україні за добу було 119 боїв. Генштаб поінформував про втрати ворога.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, війна, генштаб, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2024 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 16 липня повідомив про авіаудари по Харківщині та бої в регіоні".