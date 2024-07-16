18 боїв за добу – Генштаб про ситуацію на Харківському напрямку

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 16 липня повідомив про авіаудари по Харківщині та бої в регіоні.

Окупанти знову суттєво активізувалися на півночі від Харкова, натомість “затихли” під Куп’янськом.

“На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно залучав для підтримки штурмових дій авіацію. На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині“, – поінформував Генштаб.

Під авіаударами були Вовчанськ, Липці, Ветеринарне, Борщова, Глибоке, Веселе, Білий Колодязь.

Загалом на фронті в Україні за добу було 119 боїв. Генштаб поінформував про втрати ворога.