18 боев за сутки — Генштаб о ситуации на Харьковском направлении
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 июля сообщил об авиаударах по Харьковщине и боях в регионе.
Оккупанты вновь существенно активизировались на севере от Харькова, зато «затихли» под Купянском.
«На Харьковском направлении всего произошло 18 боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки штурмовых действий авиацию. На Купянском направлении количество атак вчера составило пять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области», — проинформировал Генштаб.
Под авиаударами были Волчанск, Липцы, Ветеринарное, Борщевая, Глубокое, Веселое, Белый Колодец.
В целом на фронте в Украине за сутки было 119 боев. Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, война, генштаб, купянское направление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 16 июля сообщил об авиаударах по Харьковщине и боях в регионе".