«Взять Волчанск при любых условиях» — Машовец о задаче ВС РФ

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о ситуации и нынешних целях врага на Харьковском направлении: в районах Волчанска и Липцев.

«Очевидно, командование группировки войск (ГВ) противника «Север» имеет «недвусмысленную» задачу «взять Волчанск при любых условиях». В рамках ее выполнения противник провел перегруппировку своих сил и средств на Волчанском участке (в бой введены отдельные подразделения и штурмовые группы из состава 2-й обр. СпП и ДК («добровольческий корпус»), а также осуществил очередную серию попыток взять полностью под свой контроль всю северную часть города (провел несколько атак/штурмов в районе ул. Шевченко, городского парка им. Горького и ул. Короленко и Хлебороба)», — сообщил Машовец в обзоре 16 июля.

Он также отметил, что оккупанты частично перенесли усилия восточнее Волчанска — по направлению на Тихое и Волчанские Хутора. Их цель — выйти к реке Волчья «на максимально широком участке». По мнению Машовца, это необходимо врагу, чтобы выбрать наиболее удобный участок реки для ее форсирования.

«На вспомогательном направлении (на Липцы) противник пытается удержать свои позиции в восточной и северной частях с. Глубокое и в лесу между с. Глубокое и с. Лукьянцы на западном берегу р. Липец», — отметил военный обозреватель.

Он считает, что противник может сконцентрироваться вместо штурмов в Волчанске на действиях по направлению Бугроватка – Старица – Избицкое, а также продолжить попытки обойти Волчанск с востока (через села Тихое и Волчанские Хутора).

«Конечно, совсем необязательно так будет в реальности, но, на мой субъективный взгляд, это вполне возможно. Очевидно, появление в районе г. Волчанск подразделений 128-й «резервной» отдельной мотострелковой бригады (омсбр) из состава 44-го армейского корпуса (АК), в этом смысле, вряд ли «случайно», — подытожил Машовец.