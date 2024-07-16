Live
  • Вт 16.07.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.01
  • EUR 44.73

«Взять Волчанск при любых условиях» — Машовец о задаче ВС РФ

Происшествия 08:01   16.07.2024
Оксана Горун
«Взять Волчанск при любых условиях» — Машовец о задаче ВС РФ Скриншот

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о ситуации и нынешних целях врага на Харьковском направлении: в районах Волчанска и Липцев.

«Очевидно, командование группировки войск (ГВ) противника «Север» имеет «недвусмысленную» задачу «взять Волчанск при любых условиях». В рамках ее выполнения противник провел перегруппировку своих сил и средств на Волчанском участке (в бой введены отдельные подразделения и штурмовые группы из состава 2-й обр. СпП и ДК («добровольческий корпус»), а также осуществил очередную серию попыток взять полностью под свой контроль всю северную часть города (провел несколько атак/штурмов в районе ул. Шевченко, городского парка им. Горького и ул. Короленко и Хлебороба)», — сообщил Машовец в обзоре 16 июля.

Он также отметил, что оккупанты частично перенесли усилия восточнее Волчанска — по направлению на Тихое и Волчанские Хутора. Их цель — выйти к реке Волчья «на максимально широком участке». По мнению Машовца, это необходимо врагу, чтобы выбрать наиболее удобный участок реки для ее форсирования.

«На вспомогательном направлении (на Липцы) противник пытается удержать свои позиции в восточной и северной частях с. Глубокое и в лесу между с. Глубокое и с. Лукьянцы на западном берегу р. Липец», — отметил военный обозреватель.

Читайте также: ISW: ВС РФ продолжают атаковать на Харьковщине, но без успехов

Он считает, что противник может сконцентрироваться вместо штурмов в Волчанске на действиях по направлению Бугроватка – Старица – Избицкое, а также продолжить попытки обойти Волчанск с востока (через села Тихое и Волчанские Хутора).

«Конечно, совсем необязательно так будет в реальности, но, на мой субъективный взгляд, это вполне возможно. Очевидно, появление в районе г. Волчанск подразделений 128-й «резервной» отдельной мотострелковой бригады (омсбр) из состава 44-го армейского корпуса (АК), в этом смысле, вряд ли «случайно», — подытожил Машовец.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Гроза, шквал и местами град: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июля
Гроза, шквал и местами град: прогноз погоды в Харькове и области на 16 июля
15.07.2024, 22:00
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
15.07.2024, 07:27
Главные новости Харькова 16 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 16 июля: как прошла ночь, последствия обстрелов
16.07.2024, 07:45
Жара в Харькове: когда прогнозируют самый тяжелый день недели
Жара в Харькове: когда прогнозируют самый тяжелый день недели
15.07.2024, 09:51
Какие имена выбрали маленьким ягуарам харьковчане, сообщил Терехов
Какие имена выбрали маленьким ягуарам харьковчане, сообщил Терехов
15.07.2024, 19:48
«Взять Волчанск при любых условиях» — Машовец о задаче ВС РФ
«Взять Волчанск при любых условиях» — Машовец о задаче ВС РФ
16.07.2024, 08:01

Новости по теме:

07:11
ISW: ВС РФ продолжают атаковать на Харьковщине, но без успехов
10:26
Харьковский газовик погиб под Бахмутом, спасая побратима
08:44
По 10 населенным пунктам Харьковщины ударила российская авиация — Генштаб
07:27
ISW: СОУ вернули позиции в Волчанске, ВС РФ подтягивают подкрепления
10:33
ВС РФ готовят подразделения к атакам в Волчанске — ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: ««Взять Волчанск при любых условиях» — Машовец о задаче ВС РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июля 2024 в 08:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил о ситуации и нынешних целях врага на Харьковском направлении: в районах Волчанска и Липцев".