“Взяти Вовчанськ за будь-яких умов” – Машовець про завдання ЗС РФ

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив про ситуацію та нинішні цілі ворога на Харківському напрямку: в районах Вовчанська та Липців.

“Очевидно, командування угрупування військ (УВ) противника “Север” має “недвозначне” завдання “взяти м. Вовчанськ за будь-яких умов”. У рамках його виконання, противник провів перегрупування своїх сил та засобів на Вовчанській ділянці (у бій введені окремі підрозділи та штурмові групи зі складу 2-ї обр СпП та ДК (“добровольческий корпус”), а також здійснив чергову серію спроб взяти повністю під свій контроль всю північну частину міста (провів декілька атак\штурмів в районі вул. Шевченка, міського парку ім. Горького та вул. Короленка та Хлібороба)“, – повідомив Машовець в огляді 16 липня.

Він також зазначив, що окупанти частково перенесли зусилля на схід від Вовчанська – у напрямку на Тихе та Вовчанські Хутори. Їхня мета – вийти до річки Вовча “на максимально широкій ділянці”. На думку Машовця, це необхідно ворогові, щоб вибрати найзручнішу ділянку річки для її форсування.

“На допоміжному напрямку (на Липці), противник намагається утримати свої позиції у східній та північній частинах с. Глибоке та в лісі між с. Глибоке та с. Лук’янці на західному березі р. Липець”, – зазначив військовий оглядач.

Він вважає, що противник може сконцентруватися замість штурмів у Вовчанську на діях за напрямком Бугруватка – Стариця – Ізбицьке, а також продовжити спроби обійти Вовчанськ зі сходу (через села Тихе та Вовчанські Хутори).

“Звісно, що зовсім необов’язково так буде в реальності, але, на мій суб’єктивний погляд – це цілком можливо. Очевидно, поява в районі м.Вовчанськ підрозділів 128-ї “резервної” окремої мотострілецької бригади (омсбр) зі складу 44-го армійського корпусу (АК), у цьому сенсі, навряд чи є “випадковою”, – підсумував Машовець.