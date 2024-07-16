ISW: ЗС РФ продовжують атакувати на Харківщині, але без успіхів

Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 15 липня повідомив, що і на Харківському, і на Куп’янському напрямках російська армія продовжувала наступальні операції, але нічого не досягла.

“15 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли підтверджених успіхів”, – поінформував Інститут вивчення війни.

Так само аналітики сформулювали підсумок діяльності окупантів на Куп’янському напрямку за минулу добу.

Аналізуючи події на Харківському напрямку, ISW наголосив на високих втратах загарбників, на які скаржаться самі військові РФ.

“На кадрах, які поширили в соціальних мережах 14 та 15 липня, видно, як російський солдат загону “Шторм” 138-ї ОМСБр скаржиться на великі втрати при штурмі Вовчанська (на північний схід від Харкова) та стверджує, що його підрозділ втратив у ході штурму 16 солдатів з 46 в одній атаці. Російські та українські джерела повідомили, що бої продовжуються в межах Вовчанська та в районі Глибокого (на північ від Харкова). Повідомляється, що підрозділи російської 83-ї повітрянодесантної бригади (ВДВ) продовжують діяти під Вовчанськом”, — поінформували в Інституті вивчення війни.

На Куп’янському напрямку бої точилися в районах Піщаного та Стельмахівки.