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ГШ: на північ Харківщини скинули 17 КАБів, поблизу Вовчанська йдуть шість боїв

Події 17:59   15.07.2024
Олена Нагорна
ГШ: на північ Харківщини скинули 17 КАБів, поблизу Вовчанська йдуть шість боїв Фото: Генштаб ЗСУ

17 КАБів скинула сьогодні російська авіація по районах населених пунктів Глибоке, Липці, Веселе, Ветеринарне та Вовчанськ на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Окрім цього, на Харківському напрямку окупанти десять разів намагалися штурмувати оборонні рубежі у районах Глибокого та Вовчанська. Тривають шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку супротивник двічі активно йшов на українські позиції в районі Стельмахівки, ці боєзіткнення тривають.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «ГШ: на північ Харківщини скинули 17 КАБів, поблизу Вовчанська йдуть шість боїв»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 17:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 КАБів скинула сьогодні російська авіація по районах населених пунктів Глибоке, Липці, Веселе, Ветеринарне та Вовчанськ на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".