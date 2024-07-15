ГШ: на північ Харківщини скинули 17 КАБів, поблизу Вовчанська йдуть шість боїв
Фото: Генштаб ЗСУ
17 КАБів скинула сьогодні російська авіація по районах населених пунктів Глибоке, Липці, Веселе, Ветеринарне та Вовчанськ на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Окрім цього, на Харківському напрямку окупанти десять разів намагалися штурмувати оборонні рубежі у районах Глибокого та Вовчанська. Тривають шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку супротивник двічі активно йшов на українські позиції в районі Стельмахівки, ці боєзіткнення тривають.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, генштаб, липцы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 17:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 КАБів скинула сьогодні російська авіація по районах населених пунктів Глибоке, Липці, Веселе, Ветеринарне та Вовчанськ на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".