ГШ: на північ Харківщини скинули 17 КАБів, поблизу Вовчанська йдуть шість боїв

17 КАБів скинула сьогодні російська авіація по районах населених пунктів Глибоке, Липці, Веселе, Ветеринарне та Вовчанськ на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Окрім цього, на Харківському напрямку окупанти десять разів намагалися штурмувати оборонні рубежі у районах Глибокого та Вовчанська. Тривають шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку супротивник двічі активно йшов на українські позиції в районі Стельмахівки, ці боєзіткнення тривають.