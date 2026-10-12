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Останній “сухий” день: прогноз погоди в Харкові та області на 13 жовтня

Погода 20:30   12.10.2026
Оксана Горун
Останній “сухий” день: прогноз погоди в Харкові та області на 13 жовтня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на найближчі дні: вже 14 жовтня почнуться дощі.

13 жовтня обіцяє стати останнім “сухим” днем ​​перед серією дощів та гроз, яку очікують на Харківщині. За прогнозом, у вівторок у місті та області буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.

Температура повітря в Харкові буде: вночі 10 – 12° тепла, вдень +21 – 23°. В області: вночі 8 – 13°, вдень 19 – 24°.

Уже 14 жовтня на Харківщині очікують дощ, подекуди – з грозою. Сира погода збережеться й у наступні дні – аж до п’ятниці, 16 жовтня. У суботу, 17 жовтня, поки що дощів не передбачають.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2026 в 20:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на найближчі дні: вже 14 жовтня почнуться дощі".