Прогноз погоди на п’ятницю, 27 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Синоптики попереджають про ожеледицю.

У Харківській області упродовж дня утримається хмарна погода з проясненнями 🌥. Істотних опадів не прогнозують. На дорогах подекуди буде ожеледиця.

Вітер очікується північний, 7-12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 2 до 7° морозу, вдень – від 1° тепла до 4° морозу.

У Харкові протягом доби також буде без істотних опадів.

Вітер прогнозують північний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі складе 3 – 5° морозу, вдень 0 – 2° морозу.

Нагадаємо, як полярний вихор та Ель-Ніньо можуть вплинути на зиму в Харкові та області, МГ “Об’єктив” розповіли у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей.