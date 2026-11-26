Суд визнав 50-річного мешканця Харкова винним у торгівлі наркотиками в особливо великих розмірах. Причому він примудрявся продавати психотропи навіть, перебуваючи під домашнім арештом, повідомили в обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що чоловік, який ніде не працює, через месенджер Telegram отримував партії психотропів так званими «майстер-кладами», фасував їх вдома, а потім розкладав у різних районах міста. Згортки обмотував ізолентою або пхав у металеві банки, які закопував у землю біля під’їздів, під деревами, у кущах чи під камінням, робив фото з координатами та звітував «кураторам».

Ділка викрили наприкінці лютого 2023 року. Правоохоронцям здався підозрілим кульгавий чоловік із палицею, який вигулював бійцівського собаку. Виявилося, що собаку він брав із собою навмисно, розраховуючи, що тварина буде відлякувати перехожих та патрульних.

“Під час поверхової перевірки та огляду кімнати вилучено партії PVP та амфетаміну”, – кажуть у прокуратурі.

Під час слідства чоловіка відправили під домашній арешт. А вже за два місяці, у травні патрульні знову його зупинили на вулиці.

“У відділі поліції він добровільно видав згорток із лізергідом (ЛСД). Чоловік зізнався, що цього ж дня встиг зробити ще півтора десятка «закладок». Загалом у помешканні засудженого та зі зроблених ним схованок вилучили PVP, амфетамін, кетамін, МДМА (екстазі), 4-ММС (мефедрон) та ЛСД”, – розповіли у прокуратурі.

У суді обвинувачений кілька разів змінював свої свідчення, намагаючись пом’якшити покарання. Однак суд визнав, що масштаби та кількість проданого “товару”, а також те, що обвинувачений робив це, сам перебуваючи під дією наркотиків, присудив йому 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на кримінальному ринку зафіксували нові психоактивні речовини – «дизайнерські наркотики», повідомили МГ «Об’єктив» у Нацполіції Харківської області. За 10 місяців 2026 року з обігу вилучено майже 50 кг цієї речовини.