Пожежа в центрі Харкова, удар по Чугуєву, наркоторгівля – підсумки 21 лютого
МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 21 лютого.
Увечері у центрі Харкова горів ресторан
Увечері 21 лютого близько 17:30 рятувальники отримали повідомлення про загоряння ресторану в саду Шевченка. Тим часом користувачі в соцмережах писали, що спалахнули два поверхи закладу «Той самий баранчик», а вогонь поширюється досить швидко. Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта розповів “Суспільному”, що інформації про постраждалих не надходило.
«О 17:55 пожежу локалізовано, триває її ліквідація. Працюють понад 30 рятувальників та дев’ять одиниць техніки ДСНС. За попередніми даними, постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється», – додали у ДСНС.
Вранці росіяни обстріляли центр Чугуєва
Мер Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що окупанти випустили БпЛА по центру міста о 08:46. Внаслідок “прильоту” зафіксовано пошкодження вікон у багатоповерховому будинку та в лікувальному закладі. Постраждалих серед мешканців немає, уточнила Мінаєва. І додала, що наразі у місті ліквідують наслідки удару.
21-річного хлопця підозрюють у торгівлі наркотиками
Правоохоронці Немишлянського району затримали 21-річного хлопця, якого підозрюють у розповсюдженні наркотиків. За даними слідства, підозрюваний фасував психотропи по зіп-пакетах, а потім доставляв їх за вказаними адресами у вигляді, так званих закладок. Під час обшуків поліцейські вилучили паперові пакунки з речовиною рослинного походження та речовиною білого кольору, великий зіп-пакет із речовиною білого кольору вагою 150 грамів та низку інших речовин. Також фахівці вже провели експертизу і встановили, що вилучені речовини все ж таки є наркотиками. До того ж – особливо небезпечними психотропними речовинами. Імовірного зловмисника вже затримали та вручили підозру. За рішенням суду його відправили до СІЗО. Тепер хлопцеві загрожує десять років в’язниці з конфіскацією майна.
Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 22:00