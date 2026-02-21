Live

Копи знайшли в мешканця Ізюмщини майже тисячу набоїв та гранати

Події 15:00   21.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Під час обшуків у мешканця Ізюмського району виявили близько 700 набоїв, 11 корпусів ручних гранат Ф-1 та два ударно-дистанційні запали. Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Усе знайдене правоохоронці вже вилучили та передали на експертне дослідження.

“Санкціонований обшук проводили працівники слідчого відділу спільно з оперативниками сектору кримінальної поліції Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України”, – зазначили в поліції.

Тепер чоловікові загрожує від трьох до семи років за ґратами.

Читайте також: Співробітницю харківського КП підозрюють у службовій недбалості

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
