Копы нашли у жителя Изюмщины почти тысячу патронов и гранаты

Происшествия 15:00   21.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Во время обысков у жителя Изюмского района обнаружили около 700 патронов, 11 корпусов ручных гранат Ф-1 и два ударно-дистанционных запала. Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Все найденное правоохранители уже изъяли и передали на экспертное исследование.

«Санкционированный обыск проводили работники следственного отдела совместно с оперативниками сектора криминальной полиции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», – написали в полиции.

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет за решеткой.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
