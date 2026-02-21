Копы нашли у жителя Изюмщины почти тысячу патронов и гранаты

Во время обысков у жителя Изюмского района обнаружили около 700 патронов, 11 корпусов ручных гранат Ф-1 и два ударно-дистанционных запала. Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Все найденное правоохранители уже изъяли и передали на экспертное исследование.

«Санкционированный обыск проводили работники следственного отдела совместно с оперативниками сектора криминальной полиции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», – написали в полиции.

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет за решеткой.

