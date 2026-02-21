Копы нашли у жителя Изюмщины почти тысячу патронов и гранаты
Во время обысков у жителя Изюмского района обнаружили около 700 патронов, 11 корпусов ручных гранат Ф-1 и два ударно-дистанционных запала. Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Все найденное правоохранители уже изъяли и передали на экспертное исследование.
«Санкционированный обыск проводили работники следственного отдела совместно с оперативниками сектора криминальной полиции Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины», – написали в полиции.
Теперь мужчине грозит от трех до семи лет за решеткой.
Читайте также: Сотрудницу харьковского КП подозревают в служебной халатности
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: оружие, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Копы нашли у жителя Изюмщины почти тысячу патронов и гранаты», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 февраля 2026 в 15:00;