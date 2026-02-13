Какое оружие находили в авто на блокпостах Харьковщины, рассказали в полиции

Более 55 килограммов взрывчатых веществ и тысячи боеприпасов изъяли сотрудники полиции в сотрудничестве с другими силовиками на блокпостах Харьковской области в течение 2025 года. Незаконные оружие обнаружили у 95 человек.

Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, у гражданских и военных изъяли:

21 единицу автоматического оружия;

шесть ружей;

шесть гранатометов;

364 гранаты;

29 384 патрона;

55,05 кг взрывчатых веществ (33,35 кг пороха, 18,9 кг тротила, 2,8 кг пластида);

604 других боеприпасов (мины, снаряды, детонаторы, самодельные взрывные устройства, запалы и т.д.).

В частности, на блокпосту «Песочин» правоохранители остановили автомобиль, в котором обнаружили автомат, шесть гранат, 1 465 патронов и 5 кг тротила.

В ходе совместных мероприятий с СБУ полицейские остановили два транспортных средства, в которых перевозили оружие и боеприпасы без разрешительных документов. Изъяты четыре гранатомета, 94 гранаты, 4 063 патрона различного калибра, 1,5 кг тротила и 36 других боеприпасов (зажигательные устройства, самодельные взрывные устройства).

Во время другой проверки автомобиля полицейские изъяли автомат, 22 гранаты, 2 378 патронов различного калибра, 27,8 кг взрывчатых веществ (20 кг пороха, 0,2 кг пластида, 7,6 кг тротила) и 415 других боеприпасов (детонаторы, инициирующие выстрелы, запалы и т.д.).

В полиции напоминают, что ответственность за такие действия предусмотрена по ст. 263 УКУ — до семи лет тюрьмы.