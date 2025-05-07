Что находят в машинах на блокпостах на въездах в Харьков — данные за апрель

Сколько оружия и боеприпасов обнаружили в автомобилях на блокпостах Харькова в течение апреля, рассказали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.

За месяц нацгвардейцы изъяли 13 единиц огнестрельного оружия, шесть деталей к оружию, 51 гранату, 44 запала, почти 11 тысяч патронов, 11,8 килограмма взрывчатых веществ, 74 взрывных устройства, 11,5 килограмма артиллерийского пороха, 120 наркотических таблеток и полкилограмма наркотических веществ. Открыто 44 уголовных производства.

Блокпост, расположенный на въезде в Харьков со стороны Чугуева, нацгвардейцы называют стабильно проблемным. Нарушители пытаются использовать это направление не только для транзита оружия, патронов и взрывчатки через Харьков, но и дестабилизации ситуации в самом городе.

На этом блокпосту остановили Mersedes ML270 под управлением мужчины 1974 года рождения. Служебный пес Отти вынюхал в машине 710 патронов калибров 5,45 и 7,62, шесть гранат, четыре гранатометных выстрела и пять запалов.

Также на чугуевском блокпосту остановили Mitsubishi L200, который не имел государственных номеров украинской регистрации. Управлял автомобилем мужчина 2000 года рождения. В багаже водителя обнаружили 700 граммов гексогена и пять детонаторов.

«Представьте, к каким разрушениям могла бы привести эта взрывчатка, если бы ее не обнаружили наши четвероногие побратимы!» — отмечает начальник кинологической службы бригады Сергей Редкокаша.

Утром 28 апреля на БП «Чугуев» у пассажира маршрутки «Краматорск — Харьков» нашли ствол со ствольной коробкой от АК, газовый поршень, крышку ствольной коробки, боек, шомпол, курок, обратный механизм и предохранитель. На большинстве деталей были уничтожены номера. Также он вез 200 граммов тротила, 35 патронов калибра 5,45, четыре гранаты, четыре запала, Mavic DJ3 и аккумуляторы к нему, 11 советских наград, трое старинных наручных часов, старинный подсвечник 19 века, три мобильных телефона и 2 тысячи рублей. Нарушителя передали полиции, а все украденное на поле боя и в домах в зоне активных боевых действий изъяли. Нацгвардейцы отмечают, что по ст. 432 УКУ (мародерство) предусмотрено заключение на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, нарушители не оставляют попыток наладить через Харьков каналы поставки оружия и взрывчатки из зоны боевых действий в другие регионы Украины. На блокпосту «Песочин» при попытке выехать из Харькова был задержан ГАЗ 2705 под управлением водителя 1988 года рождения, который направлялся в Запорожье. В личных вещах мужчины обнаружили более 2,5 тысячи патронов калибра 5,45.

На том же блокпосту и в тот же день в машине Mersedes Sprinter 320 под управлением водителя 1986 года рождения, который, по его словам, намеревался доехать до Ивано-Франковска, нашли 11,5 килограмма артиллерийского пороха.

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