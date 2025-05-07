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Что находят в машинах на блокпостах на въездах в Харьков — данные за апрель

Общество 11:26   07.05.2025
Елена Нагорная
Что находят в машинах на блокпостах на въездах в Харьков — данные за апрель Фото 5-й Слобожанской бригады НГУ

Сколько оружия и боеприпасов обнаружили в автомобилях на блокпостах Харькова в течение апреля, рассказали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.

За месяц нацгвардейцы изъяли 13 единиц огнестрельного оружия, шесть деталей к оружию, 51 гранату, 44 запала, почти 11 тысяч патронов, 11,8 килограмма взрывчатых веществ, 74 взрывных устройства, 11,5 килограмма артиллерийского пороха, 120 наркотических таблеток и полкилограмма наркотических веществ. Открыто 44 уголовных производства.

Блокпост, расположенный на въезде в Харьков со стороны Чугуева, нацгвардейцы называют стабильно проблемным. Нарушители пытаются использовать это направление не только для транзита оружия, патронов и взрывчатки через Харьков, но и дестабилизации ситуации в самом городе.

На этом блокпосту остановили Mersedes ML270 под управлением мужчины 1974 года рождения. Служебный пес Отти вынюхал в машине 710 патронов калибров 5,45 и 7,62, шесть гранат, четыре гранатометных выстрела и пять запалов.

Также на чугуевском блокпосту остановили Mitsubishi L200, который не имел государственных номеров украинской регистрации. Управлял автомобилем мужчина 2000 года рождения. В багаже водителя обнаружили 700 граммов гексогена и пять детонаторов.

«Представьте, к каким разрушениям могла бы привести эта взрывчатка, если бы ее не обнаружили наши четвероногие побратимы!» — отмечает начальник кинологической службы бригады Сергей Редкокаша.

Утром 28 апреля на БП «Чугуев» у пассажира маршрутки «Краматорск — Харьков» нашли ствол со ствольной коробкой от АК, газовый поршень, крышку ствольной коробки, боек, шомпол, курок, обратный механизм и предохранитель. На большинстве деталей были уничтожены номера. Также он вез 200 граммов тротила, 35 патронов калибра 5,45, четыре гранаты, четыре запала, Mavic DJ3 и аккумуляторы к нему, 11 советских наград, трое старинных наручных часов, старинный подсвечник 19 века, три мобильных телефона и 2 тысячи рублей. Нарушителя передали полиции, а все украденное на поле боя и в домах в зоне активных боевых действий изъяли. Нацгвардейцы отмечают, что по ст. 432 УКУ (мародерство) предусмотрено заключение на срок от пяти до десяти лет.

Фото 5-й Слобожанской бригады НГУ

Кроме того, нарушители не оставляют попыток наладить через Харьков каналы поставки оружия и взрывчатки из зоны боевых действий в другие регионы Украины. На блокпосту «Песочин» при попытке выехать из Харькова был задержан ГАЗ 2705 под управлением водителя 1988 года рождения, который направлялся в Запорожье. В личных вещах мужчины обнаружили более 2,5 тысячи патронов калибра 5,45.

На том же блокпосту и в тот же день в машине Mersedes Sprinter 320 под управлением водителя 1986 года рождения, который, по его словам, намеревался доехать до Ивано-Франковска, нашли 11,5 килограмма артиллерийского пороха.

Фото 5-й Слобожанской бригады НГУ
Фото 5-й Слобожанской бригады НГУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 11:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сколько оружия и боеприпасов обнаружили в автомобилях на блокпостах Харькова в течение апреля, рассказали в 5-й Слобожанской бригаде НГУ.".