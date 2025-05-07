В Холодногорском районе Харькова мужчину забили лопатой и сбросили из окна

Тело 47-летнего мужчины нашли на территории Холодногорского района Харькова 6 мая.

Вероятного нападавшего, который нанес мужчине смертельные телесные повреждения, задержали. Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, к смерти харьковчанина причастен его 43-летний знакомый.

«Из-за ревности между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес товарищу лопатой многочисленные удары по голове, после чего сбросил из окна второго этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали правоохранители.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет тюрьмы.