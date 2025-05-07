В Холодногорском районе Харькова мужчину забили лопатой и сбросили из окна
Тело 47-летнего мужчины нашли на территории Холодногорского района Харькова 6 мая.
Вероятного нападавшего, который нанес мужчине смертельные телесные повреждения, задержали. Как сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, к смерти харьковчанина причастен его 43-летний знакомый.
«Из-за ревности между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес товарищу лопатой многочисленные удары по голове, после чего сбросил из окна второго этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказали правоохранители.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 10:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тело 47-летнего мужчины нашли на территории Холодногорского района Харькова 6 мая.".