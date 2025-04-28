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Убийство в городе на Харьковщине: в один из гаражей бросили гранату

Происшествия 17:24   28.04.2025
Елена Нагорная
Убийство в городе на Харьковщине: в один из гаражей бросили гранату

47-летнему жителю Богодухова сообщили о подозрении в убийстве. По версии следствия, 24 апреля текущего года он бросил гранату в своего знакомого.

На территории гаражного кооператива двое мужчин поссорились и подрались. Очевидцы разняли их и фигурант ушел. Через полчаса он вернулся, чтобы отомстить. Пришел не с пустыми руками — и, приказав другим людям выйти из помещения, бросил в гараж, где находился его соперник, ручную гранату, информируют в Харьковской облпрокуратуре.

25-летний пострадавший получил телесные повреждения, его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь мужчины, но от полученных ранений 26 апреля он скончался.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют умышленное убийство и ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 17:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летнему жителю Богодухова сообщили о подозрении в убийстве. По версии следствия, 24 апреля текущего года он бросил гранату в своего знакомого.".