Убийство в городе на Харьковщине: в один из гаражей бросили гранату

47-летнему жителю Богодухова сообщили о подозрении в убийстве. По версии следствия, 24 апреля текущего года он бросил гранату в своего знакомого.

На территории гаражного кооператива двое мужчин поссорились и подрались. Очевидцы разняли их и фигурант ушел. Через полчаса он вернулся, чтобы отомстить. Пришел не с пустыми руками — и, приказав другим людям выйти из помещения, бросил в гараж, где находился его соперник, ручную гранату, информируют в Харьковской облпрокуратуре.

25-летний пострадавший получил телесные повреждения, его госпитализировали. Врачи боролись за жизнь мужчины, но от полученных ранений 26 апреля он скончался.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему инкриминируют умышленное убийство и ношение, хранение, приобретение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ).