Харьковчанка напала на знакомую со стартовым пистолетом: что известно
В Харькове случилось необычное разбойное нападение. Участницы — дамы. Причем дело было не во время застолья. По словам пострадавшей, ей угрожали пистолетом.
О событии в полицию заявила 38-летняя харьковчанка вечером 22 апреля.
«Женщина рассказала, что неподалеку от своего дома на нее напала знакомая. Конфликт между женщинами возник из-за давней задолженности. 37-летняя злоумышленница получила стартовый пистолет и стала угрожать потерпевшей, нанесла несколько ударов и забрала деньги», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Оружие у харьковчанки изъяли во время обыска. Ей самой сообщили о подозрении в разбое. Женщину задержали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пистолет, подозрение, полиция, разбой;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове случилось необычное разбойное нападение. Участницы — дамы. Причем дело было не во время застолья. По словам пострадавшей, ей угрожали пистолетом".