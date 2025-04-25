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Харьковчанка напала на знакомую со стартовым пистолетом: что известно

Происшествия 10:45   25.04.2025
Оксана Горун
Харьковчанка напала на знакомую со стартовым пистолетом: что известно

В Харькове случилось необычное разбойное нападение. Участницы — дамы. Причем дело было не во время застолья. По словам пострадавшей, ей угрожали пистолетом.

О событии в полицию заявила 38-летняя харьковчанка вечером 22 апреля.

«Женщина рассказала, что неподалеку от своего дома на нее напала знакомая. Конфликт между женщинами возник из-за давней задолженности. 37-летняя злоумышленница получила стартовый пистолет и стала угрожать потерпевшей, нанесла несколько ударов и забрала деньги», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Оружие у харьковчанки изъяли во время обыска. Ей самой сообщили о подозрении в разбое. Женщину задержали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2025 в 10:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове случилось необычное разбойное нападение. Участницы — дамы. Причем дело было не во время застолья. По словам пострадавшей, ей угрожали пистолетом".