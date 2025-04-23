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Убийство на «Барабашово»: суд принял первое решение

Происшествия 17:23   23.04.2025
Оксана Горун
Убийство на «Барабашово»: суд принял первое решение Фото: id-legalgroup.com

23 апреля суд в Харькове определял меру пресечения для подозреваемого в умышленном убийстве и разбое 71-летнего пенсионера.

«Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, убийство произошло на рынке «Барабашово» в Харькове. Жертвой стала 52-летняя сотрудница неофициальной «обменки», сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. 21 апреля обнаружили ее тело, а 22-го уже объявили о подозрении предполагаемому преступнику. В тяжких преступлениях — убийстве и разбое — подозревают 71-летнего пенсионера. Похоже, его целью были деньги: у погибшей он забрал более 77 тыс. грн и 215 евро. Полицейские обнаружили на месте значительное количество доказательств, включая отпечатки и личные вещи нападавшего. А потом вычислили его автомобиль, ориентируясь на видео камер наблюдения. Мужчину задержали в тот же день. Он сообщил, что нож, которым бил женщину, где-то выбросил. Сейчас подозреваемый в СИЗО.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 17:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 апреля суд в Харькове определял меру пресечения для подозреваемого в умышленном убийстве и разбое 71-летнего пенсионера".