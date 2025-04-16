Подросток нашел РПГ в харьковском экопарке и случайно выстрелил в мать
Приговор парню, который неудачно фотографировался с РПГ на балконе, вынес Коминтерновский райсуд Харькова. Решение опубликовали в Едином госреестре.
По данным суда, главный фигурант дела — уроженец Волчанска. 26 августа 2024 год, находясь в харьковском экопарке, он нашел в овраге мешок с оружием. В нем был РПГ-22. Опасную находку подросток закинул в багажник автомобиля матери, который стоял на парковке. Сама мама об этом не знала. Так ручной противотанковый гранатомет «перекочевал» в квартиру семьи.
А уже вечером того же дня парень решил неудачно похвастаться находкой. Как — он сам объяснил во время судебного заседания.
«Он отметил, что понимал, что данное устройство является оружием, приспособленным для взрывов, и планировал в дальнейшем отдать его отчиму. Дома попросил мать его сфотографировать с устройством. 26.08.2024 года в гости также пришел брат, примерно в 18:00. Находясь на балконе своей квартиры (а мать с братом позади него в комнате) фотографировался, держа устройство на правом плече. При этом задел спусковой крючок, и устройство сработало. В результате действия ударной волны мать получила тяжелые телесные повреждения, а брат повреждения средней тяжести. После чего вызвал полицию и скорую помощь. В совершенных преступлениях раскаивается, свою вину признает в полном объеме», — описали в решении суда.
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Парня признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса: неумышленное нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное обращение с оружием (ношение и хранение). Ему дали три года условно, учтя раскаяние и отсутствие отягчающих обстоятельств. А матери, которая и так пострадала от взрыва, еще и предстоит оплатить судебные издержки за несовершеннолетнего любителя подбирать РПГ по лесам.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гранатомет, мать, новости Харькова, оружие, подросток, суд;
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- • Дата публикации материала: 16 апреля 2025 в 08:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор парню, который неудачно фотографировался с РПГ на балконе, вынес Коминтерновский райсуд Харькова. Решение опубликовали в Едином госреестре".