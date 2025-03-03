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В квартире осужденного за жестокое убийство в Харькове нашли арсенал оружия

Происшествия 18:17   03.03.2025
Елена Нагорная
В квартире осужденного за жестокое убийство в Харькове нашли арсенал оружия Фото: Getty Images

К десяти годам тюрьмы приговорили в Харькове 60-летнего мужчину за убийство приятеля и незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В суде было доказано, что 17 июля 2024 года житель Запорожья был в гостях у своего приятеля в квартире на улице Луи Пастера в Харькове. Мужчины выпивали большую часть ночи и уже утром поссорились, сообщают в областной прокуратуре.

«Обвиняемый вытащил из-под одежды пистолет-пулемет «Скорпион» и выстрелил потерпевшему в голову. После этого убийца схватил нож и несколько раз ударил им товарища в шею и грудную клетку. От полученных ранений тот скончался на месте. Обвиняемый покинул место преступления, но вскоре был задержан», — рассказали в ведомстве.

В ходе следственных действий в квартире фигуранта провели обыск и нашли целый арсенал — ручной гранатомет РПГ-7 с выстрелами, три автомата Калашникова различных модификаций, около 2,5 тысячи патронов, взрывные устройства, ручные гранаты и выстрелы к автоматическим гранатометам.

Суда мужчина ожидал под стражей. Он полностью признал свою вину. Сейчас продолжается срок на апелляционное обжалование приговора Орджоникидзевского райсуда Харькова по фактам умышленного убийства и незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ).

Изъятое у мужчины оружие передали на нужды ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 марта 2025 в 18:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К десяти годам тюрьмы приговорили в Харькове 60-летнего мужчину за убийство приятеля и незаконное хранение оружия и боеприпасов.".