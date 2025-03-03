У квартирі засудженого за жорстоке вбивство в Харкові знайшли арсенал зброї

До десяти років тюрми засудили в Харкові 60-річного чоловіка за вбивство приятеля й незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

У суді було доведено, що 17 липня 2024 року мешканець Запоріжжя був у гостях у свого приятеля у квартирі на вулиці Луї Пастера у Харкові. Чоловіки випивали більшу частину ночі й вже вранці посварилися, повідомляють в обласній прокуратурі.

«Обвинувачений витягнув з-під одягу пістолет-кулемет «Скорпіон» та вистрілив потерпілому в голову. Після цього вбивця схопив ніж і декілька разів вдарив ним товариша у шию та грудну клітину. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці. Обвинувачений покинув місце злочину, але невдовзі був затриманий правоохоронцями», — розповіли у відомстві.

У ході слідчих дій у квартирі фігуранта провели обшук, під час якого виявили цілий арсенал — ручний гранатомет РПГ-7 з пострілами, три автомати Калашникова різних модифікацій, близько 2,5 тисячі патронів, підривні пристрої, ручні гранати та постріли до автоматичних гранатометів.

Суду чоловік чекав під вартою. Він повністю визнав свою провину. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку Орджонікідзевського райсуду Харкова за фактами умисного вбивства та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 ККУ).

Вилучену у чоловіка зброю передали на потреби ЗСУ.