Вбивство на Харківщині: підозрюють чоловіка із кримінальним минулим
Фото: sud.ua
Правоохоронці затримали жителя Балаклійської громади, який, за даними слідства, вбив свою співмешканку.
Тіло жінки знайшли 19 лютого. При огляді постраждалої правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
У вбивстві жінки правоохоронці підозрюють співмешканця жертви, який вже мав судимість і влітку торік тільки звільнився з місць позбавлення волі.
«В ході сварки 48-річний чоловік кілька разів вдарив жінку ножем по тулубу. Від отриманих травм 66-річна потерпіла померла на місці», – з’ясували поліцейські.
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від 7 до 15 років тюрми.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: поліція, убийство, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали жителя Балаклійської громади, який, за даними слідства, вбив свою співмешканку.".