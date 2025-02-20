Вбивство на Харківщині: підозрюють чоловіка із кримінальним минулим

Правоохоронці затримали жителя Балаклійської громади, який, за даними слідства, вбив свою співмешканку.

Тіло жінки знайшли 19 лютого. При огляді постраждалої правоохоронці виявили ознаки насильницької смерті, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

У вбивстві жінки правоохоронці підозрюють співмешканця жертви, який вже мав судимість і влітку торік тільки звільнився з місць позбавлення волі.

«В ході сварки 48-річний чоловік кілька разів вдарив жінку ножем по тулубу. Від отриманих травм 66-річна потерпіла померла на місці», – з’ясували поліцейські.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від 7 до 15 років тюрми.