Хотів «розквитатися»: у Харкові засудили чоловіка за подвійне вбивство
Слідство довело, що у 18 вересня 2023 року 44-річний чоловік із кримінальним минулим вчинив подвійне вбивство в Харкові.
За даними Харківської обласної прокуратури, тоді фігурант перебував у будинку на вулиці Кам’янець-Подільській, де розпивав алкоголь зі своїми знайомими. Під час «вечірки» сталася сварка.
«Обвинувачений схопив дерев’яну палицю і став бити нею одного зі своїх опонентів по голові і тулубу. Потерпілий намагався сховатися в іншій кімнаті на ліжку, але зловмисник стягнув його за ноги на підлогу, продовжуючи бити кулаками і посудом, після чого взяв до рук ніж і завдав ним не менше семи ударів по тулубу своєї жертви. Бажаючи «розквитатися» з усіма «кривдниками», вбивця направився до іншої кімнати, де перебував господар будинку, та став бити чоловіка спочатку палицею, а потім ножем. Не зупинившись на цьому, він повернувся до кімнати, де знаходився перший потерпілий, та встромив йому в праве око ніж», – з’ясували правоохоронці.
Встановлено, що обом жертвам було трохи більше ніж 40 років, від отриманих травм вони померли на місці.
У суді фігурант зізнався у злочині. Його визнали винним за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ). Чоловіка засудили до довічного ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 13:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідство довело, що у 18 вересня 2023 року 44-річний чоловік із кримінальним минулим вчинив подвійне вбивство в Харкові.".