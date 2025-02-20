Харків’яни намагалися підірвати ветерана в Дніпрі – СБУ розкрила деталі (фото)

Правоохоронці запобігли теракту в Дніпрі. За їхніми даними, агентурна група на замовлення РФ намагалася підірвати колишнього правоохоронця, серед фігурантів – харків’яни.

Як повідомили в СБУ, росіяни через телеграм-канал з пошуку «швидких заробітків» завербували трьох фігурантів: 52-річну медсестру з Вінниччини, а також 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу.

«Українського ветерана збиралися ліквідувати за допомогою саморобного вибухового пристрою, який жителька Вінниччини мала активувати при наближенні чоловіка до його гаража. Контррозвідка СБУ затримала фігурантку «на гарячому», коли вона готувалася привести вибухівку у дію за допомогою пульта дистанційного керування. Пару російських агентів із Харкова затримали одразу після цього», – розповіли правоохоронці.

В СБУ встановили, що за інструкціями ворога фігуранти прибули до Нікополя, де забрали вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону. Потім вони приїхали у Дніпро та залишили пристрій в орендованій квартирі. Після цього обидва агенти повернулися до Харкова, щоб «залягти на дно».

«Перед виїздом пара заховала ключі від квартири на території клумби поруч з будинком для агентки з Вінниччини. За цією локацією жінка забрала СВП і встановила його біля обумовленого гаражу у дворі, де проживає ветеран-правоохоронець», – додали в СБУ.

Усі трьох ймовірних агентів РФ затримали. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 ККУ (закінчений замах на вчинення терористичного акту). Наразі підозрювані – у СІЗО. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.