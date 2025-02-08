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19-річний хлопець погрожував підірвати гранату в центрі Харкова – НПУ (відео)

Події 21:23   08.02.2025
Вікторія Яковенко
19-річний хлопець погрожував підірвати гранату в центрі Харкова – НПУ (відео) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який, за їхніми даними, погрожував підірвати гранату у квартирі.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, сьогодні, 8 лютого, копи прибули до квартири на вулиці Культури, де мешкає 19-річний юнак, щоб виконати ухвалу суду на обшук у межах кримінального провадження. Він заявив, що має гранату і підірве її, якщо правоохоронці спробують увійти.

хотел взорвать гранату в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

У поліції зазначають, що разом із хлопцем у приміщенні були його 15-річний брат та 10-річна сестра.

«На місці працювала слідчо-оперативна група, поліцейські Харківського РУП №3, бійці спецпідрозділу КОРД та полку поліції спеціального призначення ГУНП у Харківській області», – зазначили правоохоронці.

Відео: ГУНП в Харківській області

Вони внесли інформацію про подію до ЄРДР та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Наразі тривають слідчі дії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 21:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який, за їхніми даними, погрожував підірвати гранату у квартирі.".