19-річний хлопець погрожував підірвати гранату в центрі Харкова – НПУ (відео)
Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який, за їхніми даними, погрожував підірвати гранату у квартирі.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, сьогодні, 8 лютого, копи прибули до квартири на вулиці Культури, де мешкає 19-річний юнак, щоб виконати ухвалу суду на обшук у межах кримінального провадження. Він заявив, що має гранату і підірве її, якщо правоохоронці спробують увійти.
У поліції зазначають, що разом із хлопцем у приміщенні були його 15-річний брат та 10-річна сестра.
«На місці працювала слідчо-оперативна група, поліцейські Харківського РУП №3, бійці спецпідрозділу КОРД та полку поліції спеціального призначення ГУНП у Харківській області», – зазначили правоохоронці.
Відео: ГУНП в Харківській області
Вони внесли інформацію про подію до ЄРДР та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.
Наразі тривають слідчі дії.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: взорвать, граната, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2025 в 21:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 19-річного хлопця, який, за їхніми даними, погрожував підірвати гранату у квартирі.".