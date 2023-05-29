На Харківщині чоловіка, який погрожував знайомим підірвати будинок, судитимуть
Справу 26-річного чоловіка, який ледве не вбив знайомих, погрожуючи підірвати боєприпас, передали до суду.
За даними Харківської обласної прокуратури, 5 квітня у селищі Слатине обвинувачений прийшов в гості до своїх знайомих. Там він почав сваритись з присутніми.
Жінка покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти горе-гостя. Обвинувачений від зауважень ще більше розлютився: він вийшов з будинку, але згодом повернувся з «подарунком». У руках чоловік тримав суббоєприпас 9Н210.
Встановлено, що цей снаряд він виявив на території свого будинку. Боєприпас не розірвався і залишився після обстрілів населеного пункту військами РФ. Обвинувачений викопав його з землі та сховав, додали в прокуратурі.
Він почав погрожувати всім присутнім вибухом, розмахуючи перед ними снарядом. Одному з гостей таки вдалось виштовхати чоловіка з будинку.
Проте на цьому гість не зупинився: він обійшов будинок та погрожував кинути суббоєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд.
Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Його обвинувачують за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ), та за фактом незаконного придбання, носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).
Читайте також: В Харківській області чоловік погрожував знайомим підірвати боєприпас
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині чоловіка, який погрожував знайомим підірвати будинок, судитимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 15:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Справу 26-річного чоловіка, який ледве не вбив знайомих, погрожуючи підірвати боєприпас, передали до суду.".