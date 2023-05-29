На Харківщині чоловіка, який погрожував знайомим підірвати будинок, судитимуть

Справу 26-річного чоловіка, який ледве не вбив знайомих, погрожуючи підірвати боєприпас, передали до суду.

За даними Харківської обласної прокуратури, 5 квітня у селищі Слатине обвинувачений прийшов в гості до своїх знайомих. Там він почав сваритись з присутніми.

Жінка покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти горе-гостя. Обвинувачений від зауважень ще більше розлютився: він вийшов з будинку, але згодом повернувся з «подарунком». У руках чоловік тримав суббоєприпас 9Н210.

Встановлено, що цей снаряд він виявив на території свого будинку. Боєприпас не розірвався і залишився після обстрілів населеного пункту військами РФ. Обвинувачений викопав його з землі та сховав, додали в прокуратурі.

Він почав погрожувати всім присутнім вибухом, розмахуючи перед ними снарядом. Одному з гостей таки вдалось виштовхати чоловіка з будинку.

Проте на цьому гість не зупинився: він обійшов будинок та погрожував кинути суббоєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд.

Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Його обвинувачують за фактом закінченого замаху на вбивство двох або більше осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 ККУ), та за фактом незаконного придбання, носіння, зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ).

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