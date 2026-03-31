Небезпечні види боєприпасів виявили на Харківщині: подробиці від Синєгубова

Події 15:14   31.03.2026
Вікторія Яковенко
Голова ХОВА Олег Синєгубов попереджає: ворог продовжує застосовувати на Харківщині небезпечні види боєприпасів.

Синєгубов зазначив, що за інформацією вибухотехнічних підрозділів, на території області фіксують використання російських кумулятивно-осколкових боєприпасів. Вони мають характерну форму, схожу на дзвіночок, і оснащені механізмом самоліквідації, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення.

Крім цього, виявляють міни з магнітним датчиком цілі: круглої форми, зеленого кольору. Вони також мають властивість самоліквідації.

«Закликаю всіх жителів області бути максимально обережними! У разі виявлення підозрілих предметів — не підходьте до них і не намагайтеся самостійно їх переміщати», – звернувся голова ХОВА.

Від таких боєприпасів слід триматися на значній відстані, а у разі виявлення потрібно негайно повідомляти відповідні служби за номерами 101, 102.

