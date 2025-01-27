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Ситуація у Вовчанську: як впливає погода та чи є дефіцит боєприпасів (відео)

Фронт 13:28   27.01.2025
Вікторія Яковенко
Ситуація у Вовчанську: як впливає погода та чи є дефіцит боєприпасів (відео) Скриншот

Ситуація в районі Вовчанська на Харківщині – складна. Місто майже повністю зруйноване, повідомив в етері нацмарафону начальник застави бригади «Форпост» з позивним «Тєлєк».

За його словами, по Вовчанську ворог постійно б’є з артилерії, авіації та РСЗВ. Не припиняються і штурми, атакують FPV-дрони. Однак, зазначив воїн, приблизно два місяці окупанти не застосовували КАБи по місту.

«Вони (окупанти – ред.) працювали більше по тилу КАБами. Певний період вони працювали «Солнцепеком», зараз є поодинокі випадки коли вони застосовують КАБи», – додав захисник.

Він також уточнив, що наразі СОУ контролюють більшу частину міста.

«Зараз лінія проходить недалеко від Вовчанського агрегатного заводу», – сказав воїн.

Він пояснив і як погода наразі впливає на ситуацію на фронті.

«Така погода це більш мінус ніж плюс. Тому, що наші військові так само знаходяться на позиціях і завжди потрібні теплі речі, окопні свічки. Така погода, що хворіють наші хлопці. З іншої сторони, якщо погані погодні умови – сніг, дощ, туман – це навпаки дає змогу краще зайти на позицію, тобто буде легше добирання», – пояснив «Тєлєк».

За його словами, дефіциту із боєприпасами в українських воїнів тут немає.

«На рахунок боєкомплекту – все вистачає. З мінами трошки проблемно, а всім іншим забезпечення вистачає», – зазначив захисник.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2025 в 13:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в районі Вовчанська на Харківщині – складна. Місто майже повністю зруйноване, повідомив в етері нацмарафону начальник застави бригади «Форпост» з позивним «Тєлєк».".