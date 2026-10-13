Такого тепла не було 45 років: температурний рекорд зафіксували в Харкові

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей розповів, що новий температурний рекорд зафіксували у Харкові 12 жовтня.

Так, напередодні стовпчики термометрів піднялися до +25,6°С. Попередню максимальну температуру зафіксували 1981 року. Тоді у Харкові було +20,5°С. Таким чином, подібного тепла цього дня не було у місті вже 45 років.

Нагадаємо, Гідрометцентр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз на найближчі дні: вже 14 жовтня почнуться дощі. 13 жовтня обіцяє стати останнім “сухим” днем ​​перед серією дощів та гроз, яку очікують на Харківщині. За прогнозом, у вівторок у місті та області буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман.